ロッテの坂井遼は2年目の今季、「大事な時期に怪我が多かった」と振り返ったように一軍登板はなかったが、ファームで切れ味鋭いスライダーを何度も披露した。

今季初登板となった3月15日の日本ハム二軍戦から2試合連続無失点に抑え、3月22日の中日とのオープン戦に登板。1－6の6回先頭の村松開人を2ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた5球目の129キロスライダーが良かった。中日とのオープン戦で1回無失点と結果を残し、再びファームに戻ると、4月16日のオイシックス戦で2回を無失点に抑えセーブをマーク。

1回無失点に抑えた5月6日の楽天二軍戦では、10球中8球がストレート主体で、そのストレートも力強かった。5月16日の楽天二軍戦では、3－0の8回一死二塁で阪上翔也に1ボール1ストライクから空振りを奪った3球目の130キロインコース縦に落ちるスライダー、続く4球目の空振り三振に打ち取ったインコース132キロ縦に落ちるスライダーは素晴らしく、3－0の8回二死二塁で吉納翼に1ボール1ストライクから空振りを奪った3球目のインコース130キロスライダー、2ボール2ストライクから空振り三振を奪った7球目のインコーススライダーが非常に良かった。

さらに5月26日の中日二軍戦、7－4の8回二死走者なしで右の石川大峨に2ボールから空振りを奪った3球目の外角133キロ縦に落ちるスライダーが良かった。7月1日のオイシックス戦、8－0の7回に上原裕樹を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めたインコース縦に落ちるスライダー、7月19日の巨人二軍戦、5－2の7回一死走者なしで中山礼都を2ボール2ストライクから見逃し三振に仕留めた5球目のインコース131キロスライダーと、左打者のインコースのスライダーが非常に良かった。

左打者のインコースのスライダーが良かったことを伝えると、坂井本人も「自分の武器である球になるのかなと思いました」と手応え。

元々武器ではなかったのだろうかーー。

「そこまで自信を持って投げる球ではなかった。それが今、1つの武器になっているので良かったなと思っています」

今季は7月23日のオリックス二軍戦の登板を最後に、みやざきフェニックス・リーグまで登板がなかった。シーズンオフは「怪我の再発防止のところで、下半身のトレーニングだったり、多くイニングを投げると思うので、体力向上だったり課題としてやっていこうと思います」と話した。勝負の3年目へーー。「来年は1試合でも多く一軍で投げられるように。このオフしっかりと過ごしてやっていきたいと思っています」と意気込んだ。

取材・文＝岩下雄太