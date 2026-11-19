







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの立石正広内野手が19日、2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



立石は高川学園高、創価大を経て、3球団が競合した2025年ドラフトで阪神から1位指名を受けて入団。180センチ、87キロの右投右打で、球団から「大学No.1スラッガー」と評価された右の強打者だ。



右足の肉離れで開幕には間に合わなかったものの、5月に一軍デビューを果たした。プロ5試合目となった同24日の巨人戦では右翼席へプロ初本塁打。走攻守で存在感を示し、期待のルーキーが早くも長打力を見せつけた。



その後はプロの壁にもぶつかり、一軍では38試合に出場して125打数24安打、打率.192、2本塁打、10打点。41三振を喫するなど課題も残したが、1年目から一軍の舞台で経験を積んだ。



一方、ファームでは51試合に出場し、179打数44安打、打率.246、4本塁打、25打点。10二塁打を放つなど、持ち味の長打力を発揮した。



大学球界屈指のスラッガーとして大きな期待を背負い、プロ1年目から一軍38試合を経験した立石。プロ2年目となる来季は今季得た経験を糧に打撃の確実性を高め、一軍定着とさらなる飛躍を目指したいところだ。

















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