ロッテの廣畑敦也は開幕一軍を掴んだものの、今季はプロ入り後最も少ない4試合の登板にとどまった。

廣畑は春季キャンプ前の1月28日の取材で、「去年とは違うなと言うところを見せないと使ってもらえないと思いますし、サブローさんが監督になってからチームも変わるので、その中でどういう武器があるか、自分の中ではストレート、フォークで三振が取れるし、イニングも投げられるところを見せていかないと、食い込むことができないと思う。まずは怪我なく毎年1年間怪我なく念頭に置いているので、そこだけ間違えないように。それこそ思い切り投げないところも強い球につながってくると思うので、そこをしっかり石垣で暖かい中でどんどん調整していこうと思います」と、力強く話し石垣島春季キャンプを迎えた。

沖縄での対外試合から一軍に合流し、今季初実戦登板となった2月15日のヤクルトとの練習試合、続く2月18日の広島との練習試合をそれぞれ1回無失点に抑える。3月の教育リーグで2試合に登板し、再び一軍に合流。「四球を出したりしている場合ではないと思うので、そこはしっかり自分の持ち味であるコントロール、リズム、どんな場面でも抑えて帰ってくるところをアピールして、もちろん開幕目指してやっているので、そこはうまくいけばいいかなと思います」と、3月15日の西武とのオープン戦で1回1/3を無失点に抑えると、オープン戦3試合・3回を無失点に抑え、開幕一軍を掴み取る。

しかし、今季初登板となった3月31日の日本ハム戦が2回2失点、続く4月8日のオリックス戦は1回3失点と2試合連続で失点を喫し、翌4月9日に一軍登録抹消。ファームで4試合登板し、5月2日に再び一軍に上がってくるも、5月10日のソフトバンク戦で1回を無失点に抑えたものの、5月15日に一軍登録を抹消。二軍で2試合に登板し、6月11日に今季3度目の昇格を果たしたが、6月13日のDeNA戦で4回を投げ5失点。翌日に一軍登録を抹消された。

前半を振り返って、廣畑は「いいところが全然なかった。もったいないボールも多かったですし、投げきれないから打たれているんだなと感じています。もったいないボールを減らさないと戦力にならないと思っているので、そこをファームでどれだけ潰していけるかだと思います。自分の中では悪い球はないと思っているんですけど、悪い球がない中で、いいものを出せていないのがあると思うので、そこをしっかり決め球の部分というか、道中の部分でも甘くなってしまうのがすごく多かったので、なんとか修正しないといけないなと感じました」と反省した。

廣畑が悔しい思いをしていた中、開幕から同学年の八木彬がツーシームを武器に一軍に定着。同級生の活躍に「刺激もありますけど、彼のポジションがそこだと思うので、そこじゃないところで自分がどう生きていけるかがあると思う。そこをしっかり目指してやっていきたいと思います」と後半戦の巻き返しを誓った。

オールスター明けもファームでの登板が続いた。8月は3試合・7回を投げ、防御率1.29と結果を残したが、後半戦は一軍から声がかかることなく、シーズンが終了した。

前半戦終了時に“もったいないボールを減らさないと”と話していた中で、後半戦はもったいないボールを減らせた感じはあったのだろうかーー。

「ずっとそういうボールばかりでファームでも打たれていたので、もったいないボール、例えば追い込んでからの変化球、まっすぐ、カウントよらずにファームのコーチから言われるのは同じことで、追い込んでからうまくいっていないよねと、そこをどうするのかを含めてもったいないボールと表現したんですけど、それがもちろんなければ点は入らないだろうしというところ。今も映像見ていろんなコーチに話を聞いたりして、なくなるように。ない方が絶対に良いので、なくせるように今考えながら練習しているところですね」

レギュラーシーズン終了後に行われたみやざきフェニックス・リーグでは「後半フェニックスも行かせてもらってちょっと掴んだものというか、自分のやりたいことをやってみて良かったこともあります。そこは1年間継続してやれれば変わってくれるかな。秋季練習で良い感覚を掴めたので、大事にしながらやっていきたいと思います」と、良い感覚を掴めたという。

「僕の場合は登板数よりイニングが多くなるタイプのポジションをやらせてもらえると思うので、試合数というよりも50イニングは投げたいと思っている。そこを目指してやっていければなと思います」。先発、リリーフ、ロングリリーフとどのポジションができるのが強み。来季はその強みを存分に発揮する1年にしたい。

取材・文＝岩下雄太