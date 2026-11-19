FCジュロンに所属する21歳FW末永透瑛。山口県出身で、レノファ山口FCの育成組織からトップチームに昇格し、2024年10月にはJ2リーグの月間ヤングプレーヤー賞にも輝いた。同じく山口出身でユースの先輩にあたる河野孝汰（現ファジアーノ岡山）に続く“至宝”として期待されていたが、新シーズンからシンガポール・プレミアリーグ（SPL）のFCジュロンに期限付き移籍で加わることになった。

「ユースから昇格できて、1年目でそこそこの結果を残せたので、ここから上手くいくだろうと思っていました。チームとしても自分としてなかなか結果が出ず、気づいたらここにいるので。今、置かれている環境で頑張ることが大事だと思っています」

山口躍進の年となった2024年は、リーグ戦19試合3得点を記録。続く2025年はリーグ戦22試合3得点と出場試合数は増加したものの、山口はJ3降格という憂き目を見た。明治安田J2・J3百年構想リーグでは、得意とするFWではなくウイングバックが定位置となっていた。

心機一転、SPLのFCジュロンへの期限付き移籍を決断した。加入を決めた理由の一つとなったのが、日本サッカー界のレジェンドである本田圭佑の存在だ。「行くからには圭佑さんからいいものを吸収して大きくなりたい」。同じく今シーズンからSPLに挑戦している本田。サッカーに取り組む姿勢には、早速感化されているようだ。「圭佑さんは本当に100%の熱量でプレーするので、あんなに偉大な選手がやっているのだから、やらない理由はないですね」。

また、本田の考え方にも影響を受けている。「自分はファウルされるとすぐカッとなってしまう部分がある」という末永。本田からは「ファウルは男の勲章だ。男としてもっと成長しろ」と声をかけられたことがあった。「本当にこれまでない経験がずっとできています。圭佑さんからいろいろと話を聞いて、人としての考え方や男としてのメンタル面でも成長しています」と充実した表情を浮かべた。

取材時点で、末永はリーグ戦6試合に出場し、2得点2アシストを記録。本職のFWで勝負し、結果を残している。「（レベルは）JFL相当かなと思っていましたが、他のチームにはヨーロッパの外国籍選手がたくさんいて、そんな簡単ではないなと思いました」と苦難に直面しつつも、心機一転で臨む海外挑戦を謳歌している。

そして、今月14日にシンガポールで行われた日本代表対ブラジル代表の一戦を現地で観戦したことも「一つのモチベーション」になった。同学年の後藤啓介が日本代表の常連メンバーとなりつつあることにも刺激を受けている。「あそこを目指して頑張りたい」と、将来的な日本代表入りを目標に掲げた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）