かつてイタリア代表やローマ、レアル・マドリードなどで活躍したアントニオ・カッサーノ氏が、46歳にして現役復帰を果たした元ブラジル代表FWロナウジーニョに不快感を示した。スペイン紙『アス』が伝えた。

現役時代にバルセロナやパリ・サンジェルマン、ミランといったクラブで活躍したサッカー界のスーパースターの1人であるロナウジーニョ。引退後はメディアの仕事や古巣バルセロナでアンバサダー職などを務めてきたが、現在46歳の元メガクラックはセリエCのラヴェンナで少数株主になるとともに、クラブと自身の意向によって1試合限定で現役復帰を果たすことに。すると15日に、セリエC第14節のフォルリ戦に先発出場し、11年ぶりに現役復帰を果たした。

z前半45分間の出場となったなか、合計28回のボールタッチを記録。ゴールやシュートはなかったが、プレースキッカーとしてCK時に味方のシュートシーンを演出。さらに、35分のジュリオ・ドナーティのミドルシュートによるゴールシーンではボックス手前でボールを受けてロレンツォ・ロナアルディに横パスを出しており、起点にもなり、1ー0での勝利に貢献していた。

しかし、この動きに物申したのがカッサーノ氏。自身のポッドキャストでロナウジーニョの復帰劇について言及し、「茶番劇」と非難した。

「まず最初に言っておきたいのは、ロナウジーニョという人物そして選手としての彼に、私は深い敬意を抱いていることだ。私にとって彼は、メッシ、マラドーナ、ロナウド、そしておそらくペレらと並び、史上最高の5人の選手の1人だ」

「しかし、先日彼がやったことは、見ていて非常に不快だった。46歳で、あの状態で、一体どうしろというんだ？理解できなかった。彼は友人であるチプリアーニと関係があるから、そして彼らが多額の金をくれたからあんなことをしたんだ」

「分からない。私にとっては、馬鹿げた茶番劇だった。他にどう解釈したら良いのか分からない」

また、自身が同じオファーを受けた場合についても言及。同じことはしないと認め「例え1000万ユーロを提示されても、2000万ユーロだったとしても、私はそんなことはしなかっただろう」とコメント。「彼は常に謙虚で、歴史上最も偉大な選手の1人だったので驚いた。もし私に何が起こったのか具体的に判断するように求められたら、私にとっては恥辱であり、茶番劇だった」と、大金を積まれたとしてもこのような判断を下したレジェンドの判断は理解し難いものだと締め括った。

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