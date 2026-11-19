FIFA（国際サッカー連盟）は19日、来年に控えた会長選挙を前に、3件の立候補届を受理したことを発表した。

FIFAの次期会長選挙は、2027年3月18日にモロッコのラバトで開催される第77回FIFA総会にて実施される予定。同総会では、FIFAに加盟する211協会からの投票により、次期FIFA会長が選出されることになる。

FIFAの発表によると、立候補届が提出されたのは、フィリップ・ディアロ氏、ジャンニ・インファンティーノ現会長、田嶋幸三氏の3名だという。

JFA（日本サッカー協会）名誉会長の田嶋氏については18日、JFAを通して、FIFA会長選の候補者として推挙する書簡を正式にFIFAに提出したことが発表されていた。11月5日に行われた第13回JFA理事会において、全会一致で田嶋氏をFIFA会長選の候補者として推薦することを決議したという。

今回の立候補届は、2026年4月29日にFIFA評議会が選挙の実施を告示したことを受けて提出されたもの。ただし、現時点では立候補届が受理された段階であり、候補者として正式に認められたわけではない。FIFAのガバナンス規則に基づき、今後は選挙委員会が各候補者の立候補資格などを審査し、受理の可否を判断する。

FIFAは、提案された候補者および立候補が認められた候補者の名前について、遅くとも2027年2月18日までにそれぞれの加盟協会へ通知する予定としている。