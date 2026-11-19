







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、有馬惠叶投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



有馬は聖カタリナ学園高を経て、2024年ドラフト6位で中日に入団。191センチ、82キロの右投右打で、長身から投げ下ろす直球を武器とする右腕だ。



高校3年夏には甲子園に出場し、岡山学芸館高との初戦に先発。8回途中まで1失点と好投し、自己最速となる146キロを計測した。



ルーキーイヤーの昨季はファーム公式戦での登板機会こそなかったが、練習試合や秋季教育リーグなどで経験を積んだ。



迎えた今季はファームで15試合に登板し、24回1/3を投げて1勝2敗、15四球、9奪三振、14失点、12自責点、防御率4.44。7月18日のハヤテ戦では公式戦初先発で初勝利を挙げ、自己最速を更新する150キロも計測した。



中日は今オフ、有馬に来季の支配下選手契約を結ばないことを通告。その後、育成選手として再契約し、来季は再び支配下登録を目指すことになった。



プロ2年目にファーム公式戦初勝利を挙げ、球速も高校時代から伸ばしている20歳右腕。来季はさらに投球の安定感を高め、育成から支配下の座を取り戻したいところだ。

















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