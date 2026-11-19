







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、松木平優太投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



松木平は精華高を経て、2020年育成ドラフト3位で中日に入団。180センチ、85キロの右投右打で、育成選手として4年間経験を積んだ。



2024年7月に念願の支配下登録を勝ち取ると、同年は一軍8試合に登板。48回2/3を投げて2勝4敗、16四球、40奪三振、20失点、20自責点、防御率3.70を記録し、プロ初勝利も挙げた。



翌2025年は一軍1試合の登板にとどまったものの、3回を無失点、3奪三振に抑えた。一方、今季は支配下登録後初めて一軍登板なしに終わった。



ファームでは18試合に登板し、49回1/3を投げて4勝5敗、1セーブ、17四球、27奪三振、42失点、36自責点、防御率6.57。10月30日には球団から来季の支配下選手契約を結ばないことを通告され、その後、育成選手として再契約した。



来季は再び競争を勝ち抜き、支配下返り咲きと一軍マウンドへの復帰を目指したいところだ。

















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【了】