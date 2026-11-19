







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは19日、門別啓人投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



門別は東海大札幌高を経て、2022年ドラフト2位で阪神に入団。183センチ、86キロの左投左打で、北海道出身の左腕だ。



高卒1年目の2023年から一軍のマウンドを経験し、昨季は自己最多の12試合に登板。44回2/3を投げて2勝3敗、28奪三振、防御率4.43を記録するなど、先発候補として経験を積んだ。



さらなる飛躍が期待された今季は11試合に登板。初登板では先発を任されたものの、その後は救援を中心に起用され、19回を投げて1勝1敗、1ホールド、6四球、11奪三振、10失点、10自責点、防御率4.74の成績だった。



一方、ファームでは22試合に登板し、47回1/3を投げてチーム最多の7勝を挙げ、1敗、1セーブ、7四球、32奪三振、15失点、14自責点、防御率2.66を記録。一軍とは対照的に安定した投球を見せた。



一軍では先発、救援の両方を経験し、ファームでは結果を残した今季。プロ5年目となる来季は二軍で示した安定感を一軍でも発揮し、投手陣の中で確かな役割をつかみたいところだ。

















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