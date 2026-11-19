







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、福田幸之介投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



福田は履正社高を経て、2023年ドラフト4位で中日に入団。182センチ、88キロの左投左打で、力のある直球を持ち味とする左腕だ。



プロ2年目の2025年9月30日の読売ジャイアンツ戦で一軍初登板。1回を投げて1奪三振、無失点に抑え、プロ初登板を防御率0.00で終えた。



しかし、プロ3年目の今季は一軍登板がなく、ファームでは25試合に登板。48回を投げて2勝2敗、2セーブ、44四球、34奪三振、31失点、26自責点、防御率4.88の成績だった。



中日は今オフ、福田に来季の契約を結ばないことを通告。その後、育成選手として再契約し、来季は支配下復帰を目指して再出発することになった。



シーズン終了後のフェニックス・リーグでは6回無失点、9奪三振の好投を見せるなど、復調の兆しも示した福田。来季は育成から再び支配下の座をつかみ、一軍マウンドへの復帰を果たしたいところだ。

















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