ロッテの和田康士朗は今季、シーズン通して反対方向の安打が良かった。

和田はここ数年、打撃練習の時に“センターから反対方向”を意識して打っている。6月2日のヤクルト戦、0－0の4回二死走者なしの第2打席、「バッティング練習で常にああいう打球を打っていますし、追い込まれてからあの打球を打てたのは良かったのかなと思います」と、松本健吾が3ボール2ストライクから投じた7球目の外角ストレートをレフト前に運ぶ安打が良かった。

今季は7月19日に一軍登録抹消後、一軍でプレーすることはなかったが、ファームでも8月29日のヤクルト二軍戦、0－0の3回一死走者なしの第1打席、鈴木蓮吾が2ボール1ストライクから投じた4球目の148キロストレートを左中間に弾き返す適時二塁打、8月30日のヤクルト二軍戦、0－0の5回無死走者なしの第2打席、下川隼佑が1ボール1ストライクから投じた3球目の外角127キロツーシームをレフトへの二塁打は良かった。

さらに、9月6日の阪神二軍戦、3－0の2回無死走者なしの第1打席、早瀬朔が2ボール2ストライクから投じた5球目の外角144キロストレートを左中間への安打も素晴らしかった。

和田に反対方向の打撃が良かったことを伝えると、「シーズン後半、当たりが良くなってきた」と好感触。「率も二軍ですけど残せていたと思うので、その感覚を来年のはじめから出せるように頑張っていきたいと思います」。二軍では27試合の出場だったが、打率.283をマークし、8月は打率.444と打った。

“足”という大きな武器を持っているが、ロッテの外野で試合出場となると、西川史礁、藤原恭大が外野のレギュラーに定着し、山本大斗、井上広大、髙部瑛斗と競争が激しい。さらにレフトとファーストを守る山口航輝もいる。和田もスタートから出るためには、打たなければ試合に出られないのが現状。シーズン後半に見せた打撃を来季は、一軍の舞台で披露したい。

取材・文＝岩下雄太