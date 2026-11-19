







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは19日、青山美夏人投手、牧野翔矢捕手、古川雄大外野手、林冠臣外野手の4選手と、2027年シーズンの育成選手契約を締結したことを発表した。4選手はいずれも今季まで支配下選手としてプレーしていた。



青山は亜細亜大から2022年ドラフト4位で西武に入団。ルーキーイヤーの2023年には39試合に登板し、開幕戦では抑えを任されるなど、救援陣の一角として期待された。しかし、今季は一軍で2試合の登板にとどまり、防御率9.00と苦戦した。



牧野は遊学館高から2018年ドラフト5位で入団した捕手。左打ちの捕手として期待され、プロ入り後は一軍での出場経験も積んできたが、今季の一軍出場はなかった。



古川は佐伯鶴城高から2022年ドラフト2位で入団した外野手。林は日本経済大から2024年ドラフト4位で加入した外野手で、ともに将来の主力候補として期待されていた。



4選手は10月26日に球団から来季の選手契約を結ばない旨を通告されていたが、今回、育成契約での残留が決まった。来季は支配下登録への復帰を目指し、再出発を図る。















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