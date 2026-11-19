2026年11月20日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月20日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？眠っていた情熱が一気に目覚めそう！ 以前挑戦したことや、途中で諦めた夢にもう一度向き合うチャンスが訪れる予感です。ただし、昔と同じやり方に戻るのではなく、今の自分に合う方法を選ぶことが大切。今日は「本当はやってみたかったこと」を一つ行動に移してみて。行動力と存在感が高まり、周囲を引っ張っていける日。ただし、認められたい気持ちが強くなると、必要以上に頑張りすぎてしまうかもしれません。誰かの期待に応えるより、自分が心から情熱を注げることを優先してみて。今日は人に見せるためではなく、自分が納得できる選択をしましょう。思い切った行動が、新しい流れを作ってくれそうです。迷っていたことにも、ようやく決断を下せるはず。ただし、勢いだけで進むと周囲との温度差が生まれやすいので、目的を確認してから動くのが◎。今日は一番大切なことにエネルギーを集中させてみて。これまで積み重ねてきた経験を、今の自分に合う形へ作り直せそう。以前は必要だった役割や責任も、そろそろ見直す時期に差しかかっています。すべてを背負おうとせず、本当に守りたいものを選んでみて。今日は「もう頑張らなくてもいいこと」を一つ手放すと、心が軽くなりそうです。人との会話から、忘れていた夢や情熱を思い出すことがありそう。昔聞いた言葉や、以前学んだことが今の課題を解決するヒントになります。ただし、話を大きくしすぎたり、勢いで約束したりしないよう注意。今日は思いついたことを、まずメモに残して整理してみて。人に合わせて選んできたことを、自分の基準で見直したい日です。周囲から評価されるかどうかより、自分が本当に納得できるかを大切にしてみて。以前うまくいった方法でも、今の自分には合わなくなっている可能性があります。今日は時間やお金の使い方を一つ見直すのがおすすめ。周囲から強い期待を向けられ、自分のペースを乱される場面があるかも。相手の勢いに合わせて答えを出すより、まずは自分がどうしたいのかを確認してください。誰かの舞台を支えるだけではなく、自分の領域を守ることも大切です。今日は一人になれる時間を少し作ってみて。過去の記憶や感情が浮かび上がり、本当の望みに気づけそうです。以前は言葉にできなかったことも、今なら違う意味で受け止められるはず。ただし、周囲の熱気や雰囲気に流されないよう注意。今日は静かな場所で、自分の気持ちを書き出してみると心が整いそうです。身近な人を助けたい気持ちが強くなりますが、相手の問題まで背負わないようにして。以前から続いている関係のなかに、無意識の役割分担があるかもしれません。「私がやらなければ」と思ったときほど、一度立ち止まることが大切。今日は自分のために使う時間を優先してみて。自分の本当の力を取り戻すために、古い役割やプライドを手放したい日。周囲と張り合ったり、自分の正しさを証明したりする必要はありません。外からの評価より、心の奥で感じている確信を信じてみて。今日は無理に前へ出ず、自分が守りたいものを静かに確認しましょう。周囲の勢いに圧倒され、自分の気持ちを後回しにしてしまいそう。誰かの期待に応えようとして、無理な約束をしないよう注意してください。今まで続けてきた関係や習慣も、心地よくないなら見直して大丈夫。今日は一つ断る勇気を持つことが、自分を守る一歩につながります。やるべきことが増え、気持ちばかりが焦りやすい日。完璧にこなそうとすると、心身の疲れに気づけなくなるかもしれません。すべてを引き受けず、本当に必要なことだけを選ぶようにして。今日は予定を一つ減らし、休息や調整の時間を確保しましょう。今日は、過去の成功や周囲からの評価にとらわれず、自分本来の力を取り戻したい日。以前うまくいった方法でも、今の自分には合わなくなっていることがあります。誰かに認めてもらうためではなく、本当に守りたいものや心から望んでいることのために力を使ってみて。自分の領域へ戻ることで、眠っていた情熱が新しい形で動き始めるかもしれません。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai