ロッテの河村説人は、現時点でのストレートについて言及した。

河村は毎年ストレートの強さにこだわってオフ取り組んできた中で、ZOZOマリンスタジアムでの秋季練習では「そこを継続して、そのためには投球フォームの見直しですね。あとは体の1年間投げられる強化を2つメインしてやっています」と話していた。

強いストレートを投げるための取り組みについて「身長がある分、球速ももう少し出るはずだと思っているので、フォームでロスしている形だと自分は思っています。感覚をまるっきり変えていろんな感覚で投げた中で、どこか正解が見つけられればいいなと思っています」と明かし、ZOZOマリンスタジアムでの秋季練習を終えた。

都城秋季キャンプには参加しておらず、現在のストレートについて訊くと、「シーズンの疲れもあったので休んだりしたんですけど、アームアングルだったり、細かいところですけど、下半身の使い方だったりいろんなことを試しながらの最中です」と教えてくれた。

また、「一番は球速を上げることを追求してやっていきたいと思っています。平均球速を上げたいんですけど、マックスも上げたいので153キロを目指してやりたいと思っています。アベレージは140後半出ればもう少し勝負になると思っているので、そこを目指したいと思っています」と球速アップも誓った。

来季は先発ローテーションで1年間投げることを目標に掲げる中で、このオフもストレートの強さにこだわっていく。

取材・文＝岩下雄太