







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、根尾昂投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



根尾は大阪桐蔭高出身。高校3年時には甲子園春夏連覇を経験し、2018年ドラフト1位で中日に入団した。177センチ、85キロの右投左打で、プロ入り後は野手としてプレーした後、2022年シーズン途中に投手へ転向した。



投手転向後は2022年に一軍25試合へ登板し、防御率3.41、1ホールドを記録。その後も一軍のマウンドに上がったが、昨季までプロで白星を挙げることはできなかった。



プロ8年目の今季は9試合に登板し、9回を投げて1勝1敗、3四球、13奪三振、5失点、5自責点、防御率5.00。4月8日の横浜DeNAベイスターズ戦では1回を無失点、2奪三振に抑え、投手転向5年目で待望のプロ初勝利を手にした。



一方、ファームでは29試合に登板し、26回1/3を投げて0勝3敗、1セーブ、19四球、30奪三振、28失点、23自責点、防御率7.86だった。



野手としてプロ入りし、投手へ転向する異色のキャリアを歩む中、今季は念願の初勝利をつかんだ根尾。来季は投手としてさらに安定感を高め、一軍でより多くの登板機会をつかみたいところだ。

















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