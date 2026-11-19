「体もすごく大きくなって高校より球速も上がった。なかなか登板間隔が長かったので、しっかり練習を積み重ねて練習の成果をゲームで発揮することの繰り返しを1年間、怪我もなかったので、離脱なくできたかなと思います」

ロッテの奥村頼人は1年目のプロ生活をこのように振り返った。

奥村は春先、二軍戦の試合前練習で先輩投手に積極的に質問する姿が目立った。「球速だけではなくて、体力だったり、（取材日の4月25日）小島さんとキャッチボールさせてもらったんですけど、いろんな人となかなか聞けないような先輩たちに積極的に質問ができているので、いろんな人に聞くことで新たな引き出しが増えているかなと思います」

昨季まで5年連続規定投球回に到達する小島和哉をはじめ、先輩たちに質問する際、どういうことを質問するかあらかじめ考えてから聞いているのだろうかーー。

「色々自分の思ったことだったり、自分の感じたことを聞いてみて、どういう答えが返ってくるのかなと思って聞いたりしています」

「ロッテの先輩方は質問しても、色々と答えてもらえます。たとえば残留練習で一軍の先輩もいるので、質問しながらやっていけたらいいなと思います」

先輩投手たちの練習を見て感じる部分については「チーム練習以外にもそれぞれの特徴というか、そういうのが見えた練習をされたりしているので、その辺りは勉強になるのかなと思います」と、チーム練習以外で行う個人練習の中から学びを得た。

一軍先発投手の残留練習で一軍の先発投手がブルペン入りする際、見学したり、自身のブルペンの投球を先輩投手に見てもらったりもした。

「（先輩のブルペンを）見たり、小島（和哉）さんに見てもらったりしています。自分が投げているだけの感覚ではなくて、いろんな経験がある人たちに見てもらった方が何か感じる部分があると思うので、色々聞きながらやっています。数をたくさん聞いて、合う合わないを確かめていけるのは、高卒のメリットだと思います。まだまだ失敗できると思うので、色々挑戦していければなと思います」

◆ プロへの第一歩

「まずは第一歩を踏み出すことができたと思うので、大きな怪我なくここまで来れたので、そこは良かったと思います」

5月10日の巨人二軍戦で、二軍公式戦デビューを果たした。3－3の6回にマウンドに上がった奥村は、先頭の山瀬慎之助を2ストライクから4球目の120キロチェンジアップで空振り三振。プロで最初のアウトを三振で飾った。続く郡拓也にストレートをレフト前に弾き返され、湯浅大に10球粘られ四球。一、二塁とピンチを招いたが、三塚琉生を1ストライクから2球目のスライダーで二併に仕留め、二軍公式戦初登板は、1回・18球を投げ、1被安打、1奪三振、1与四球、無失点だった。

山瀬をチェンジアップで三振に仕留めるなど、同日の変化球について奥村は「高校の時は変化球をあまり投げていなかったので、真っ直ぐはもちろんなんですけど、真っ直ぐだけじゃダメだと思います。変化球だったりを磨いていかないといけない。そういう意味では空振りが取れたというのは一つ自信になったと思います」と振り返った。

一方で、高校時代磨いてきたストレートに関しては「ファウルは取れるんですけど、空振りを取れないので、まだまだ磨いていかないといけないなと思います」と、納得がいっていなかった。

2度目の登板となった5月27日の中日二軍戦は、一軍の本拠地・ZOZOマリンスタジアムのマウンド。「初めて投げたのと、ナイターも久しぶりだったので、戸惑いましたけどしっかり自分を取り戻して投げることができました。2三振取れたのでそこは良かったんじゃないかなと思います」と、2つの三振を奪うなど、1回・13球を投げ、0被安打、2奪三振、1与四球、無失点と堂々の投球を見せた。

3度目の登板となった6月7日のヤクルト二軍戦は、2－4の5回に登板し、一死走者なしから橋本星哉に四球を与えると、松本直樹に適時二塁打を浴び、プロ初失点を喫した。それでも、澤井廉を三ゴロ、西村瑠伊斗を二ゴロに打ち取り、1回を1失点にまとめた。

6月17日のオイシックス戦は、「その前の登板があまり良くなかったので、結構課題を見つけて、課題を修正した結果良くなったという感じですね」と、走者がいない場面でもクイック気味で投げた。1回・15球を投げたが、そのうち12球がストレートと力で押すピッチングで無失点に抑えた。

同日の登板では松川虎生とバッテリーを組んだ。松川は奥村について「まっすぐはすごく良いものを持っていると思うんですけど、投げるところというか、入ってくるところが変化球と差があるので、低めにキャッチャーに向かって投げてくれればいいかなという話はしています。そこは一緒に話し合いながらやっていると思います」と評価した。

奥村は「松川さんに言われたのは、コースよりは高さを気を付けて投げた方が良いと言われたので、それを意識してこの間の試合は高さを意識して投げていました。そのコースは外れずに高さをしっかり低いところに、被打率の低いところに投げられたので、そこは助言をもらって素直にやれたので良かったと思います」と、7月19日の巨人二軍戦で松川からの助言を活かした。

同日の巨人二軍戦、5－2の8回二死一塁で浅野翔吾に投じた初球141キロストレートで空振りを奪い、2球目142キロ外角ストレート空振り、3球目の144キロストレートで見逃し三振に仕留めた。

自身のストレートについて「ストライクをとりに行かずに思いっきり腕を振って投げることが一番大事だと思うので、コントロールというか、いいところに投げようと意識せずに自分の球をストライクゾーンに投げ込むことが一番大事。それを意識してやっています」と明かす。

変化球では同日の巨人戦、5－2の8回無死一塁でリチャードに1ボール1ストライクから投じた空振りを奪った3球目の124キロチェンジアップが良い抜け。続く空振り三振を奪った4球目の123キロチェンジアップはストライクゾーンからボールゾーンに良い落ちだった。チェンジアップはカウント球と決め球で投げ分けしているのだろうかーー。

「投げ分けは多少はしているんですけど、変化量が少ない方がコントロールがしやすい。カウントをとって決め球に行くときはカウントが有利だったので、思い切って落としに行って三振が取れたという感じですね」

その他の変化球に関しても、「最近変化球でストライクが取れる確率が高くなっているので、まっすぐが良かったら変化球も良くなるというか、まっすぐを投げられれば変化球も投げられる印象があります。まっすぐがゾーンに入っていれば、いつでも変化球は投げられるなと思うので、最近はストライク率が上がってきたので変化球もストライク率、狙ったところに行く確率は上がっていくかなと思います」と分析した。

前半戦は5試合・5回を投げ、2被安打、6奪三振、防御率1.80。フレッシュオールスター明け二軍公式戦初登板となった8月27日のDeNA二軍戦、初めてのイニング跨ぎするも、ボールが先行し2回・52球と球数がかさみ、4被安打、3与四球、3失点。

9月は3試合に登板したが、ストレートで押す投球が目立った。1回を無失点に抑えた9月5日の阪神二軍戦は13球中11球がストレート、1回無失点に抑えた9月19日のDeNA二軍戦は14球中13球がストレート、1回1失点だった9月27日のオイシックス戦は34球中32球がストレートの力勝負だった。

「高校とプロの違いでいうと、データとかもっと測られる環境になると思うので、そういう自分のデータを分析して、自分の武器は何かと思った時に縦変化が他のピッチャーよりも自分の武器だった。そこを磨こうと思って、意図を持って真っ直ぐを増やしていました」と、ストレート中心だった投球の要因を説明した。

10月に開催されたみやざきフェニックス・リーグでは4試合に登板して、3試合で2イニングを投げた。

石垣元気、櫻井ユウヤ、岡村了樹といった“高卒組”が一軍デビューする中で、一軍登板がなかった。「一軍初登板して、一軍で初勝利しないと1がないと2もないと思うので、1をつけられるように頑張りたいと思います」。来季は春先からアピールして、プロ初登板を果たしたい。

取材・文＝岩下雄太