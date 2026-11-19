







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは19日、拓也投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





拓也は慶応高、慶応大を経て、2016年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。176センチ、99キロの右投右打で、2026年1月に登録名を「矢崎拓也」から「拓也」に変更した。



広島時代の2022年に47試合へ登板して2勝0敗、17ホールド、防御率1.82と飛躍。翌2023年は54試合で4勝2敗、24セーブ、10ホールド、防御率2.81を記録し、救援陣の中心として活躍した。



2024年12月の現役ドラフトでヤクルトへ移籍。加入1年目の2025年は45試合に登板し、2勝0敗、12ホールド、防御率1.93と安定した成績を残した。



しかし、今季は7試合の登板にとどまり、6回2/3を投げて0勝0敗、4四球、6奪三振、10失点、10自責点、防御率13.50。ファームでは15試合に登板し、3勝1敗、防御率3.14だった。



現役ドラフトでの移籍1年目に好成績を残しながら、今季は一軍で苦しいシーズンとなった救援右腕。来季は本来の投球を取り戻し、再びブルペン陣の一角として存在感を示したいところだ。





















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