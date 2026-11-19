







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは19日、横浜DeNAベイスターズに所属していた小園健太投手と育成選手契約を結んだことを発表した。背番号は後日発表される。



小園は大阪府出身の23歳。市立和歌山高から2021年ドラフト1位でDeNAに入団した。185センチ、90キロの体格を持つ右投右打の投手で、2022年から2026年までDeNAに在籍した。



今回、ロッテとの育成契約が決まった小園は、球団を通じて「今回このようなご縁をいただけたことは本当にありがたく思っています。（高校の先輩にあたる）益田さんや松川と一緒のチームになれることは本当に心強く、そして嬉しく感じています」とコメント。



さらに「ただ、やっぱり松川とは一軍の舞台でバッテリーを組んでチームの勝利に貢献するというのが目指すべきところ。そのためにも、まずは一日でも早く支配下登録をしていただけるように精一杯アピールをしていきたいと思います。そしてマリーンズの力となれる投手となれるように頑張ります」と意気込みを語った。















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【了】