







大谷翔平 最新情報

NPB・阪神タイガースからポスティングされている佐藤輝明外野手は、どの球団が新天地になるのか注目されている。日本人選手を3名擁するロサンゼルス・ドジャースも盛んに名前が挙げられているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は現チームにはフィットしないだろうと指摘している。



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今季のドジャースは球団史上初のワールドシリーズ3連覇を目指したが、ナリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫し終戦。来季の巻き返しに向け、戦力再編に迫られてはいる。



ただ、同メディアは「一塁にはフレディ・フリーマン内野手、三塁にはマックス・マンシー内野手がおり、外野の両翼にもテオスカー・ヘルナンデス外野手とカイル・タッカー外野手が控えている。そのため、現状の打線に佐藤が入り込む余地はない。もちろん、テオスカーをトレードで放出し、左翼のポジションを空けることは可能だ。しかし、その枠はホスエ・デポーラ外野手のために確保される可能性が高い」と記している。



4人目の日本人選手としてドジャース入りなら大きな話題になることは確実だが、現状では可能性は低いようだ。











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