







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは19日、日頃から球団を支援するスポンサー企業30社を東克樹投手らが表敬訪問したことを発表した。



今回の表敬訪問は、スポンサー企業に直接感謝を伝えることを目的に実施。選手たちは各企業を訪れ、今シーズンの支援に対する感謝を伝えたほか、質疑応答やサイン会などを通じて社員たちと交流した。



訪問先には、日産自動車、崎陽軒、横浜銀行、ノジマ、TBSテレビなど計30社が名を連ねた。



選手会長の東は球団を通じて、以下のコメントを残した。



「日頃から多大なるご支援をいただいているスポンサーの皆さまへ、直接感謝をお伝えできる貴重な機会となりました。訪問先で社員の皆さまからいただいた温かい笑顔と熱い応援の言葉は、私たち選手にとって大きな力になります。来シーズンもチーム一丸となって勝利を積み重ね、横浜の街、ファンの皆さま、そして支えてくださる企業の皆さまとともにリーグ優勝を果たしたいと思います」













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【了】