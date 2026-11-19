







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは19日、福岡ソフトバンクホークスを戦力外となった岩井俊介投手、中日ドラゴンズを戦力外となった津田啓史内野手、オリックス・バファローズを戦力外となった村上喬一朗捕手の3選手と2027年シーズンの契約を結んだと発表した。岩井は支配下選手契約、津田と村上は育成選手契約となる。





岩井は京都翔英高、名城大を経て、2023年ドラフト2位でソフトバンクに入団。



ルーキーイヤーの2024年には一軍15試合に登板して1勝1敗、1セーブ、2ホールド、防御率3.46を記録した。



プロ3年目の今季は一軍5試合の登板にとどまったものの、6回を投げて無失点。ファームでも16試合に登板し、0勝1敗、2セーブ、防御率1.53を記録していた。



津田は横浜高、三菱重工Eastを経て、2023年ドラフト2位で中日に入団。プロ2年目の昨季に一軍デビューを果たしたが、5試合の出場で3打数無安打に終わり、今季から育成契約へ移行した。



今季は支配下復帰を果たせず、ファームでは77試合に出場して打率.251、1本塁打、14打点、8盗塁を記録していた。



村上は東福岡高、法政大を経て、2022年育成ドラフト5位でオリックスに入団。



4年間で一軍出場はなかったものの、今季はファーム25試合に出場し、打率.310、0本塁打、2打点を記録した。



なお、背番号は岩井が「37」、村上が「027」、津田が「025」に決定。3選手が新たな環境で再起を目指すことになった。





















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