レスターは18日、胸スポンサーだった暗号資産カジノ会社である『BC.GAME』との商業パートナーシップを即時終了することで合意に達したことを発表した。

イギリス紙『ガーディアン』によると、レスターのメインスポンサーを2024年から務めていた『BC.GAME』は先日、ロシア出身のポルノ俳優であるエヴァ・エルフィーさんをブランドアンバサダーに任命したが、これが大きな問題になったという。

レスターのサポーター団体『フォクシーズ・トラスト』は以前から、クラブと『BC.GAME』のパートナーシップについて懸念を示していたなか、ポルノ俳優とパートナーシップを結んだことを受け、以下のように懸念を表明していた。

「クラブが賭博企業からスポンサーシップを受けると決めた瞬間から、レスター・シティは自らの価値観を捨て去ってしまったと感じていた」

「さらに、『BC.GAME』がアダルトコンテンツを通じて名を馳せている人物とパートナーシップを結んだという事実が加わった。こうしたパートナーシップは、ギャンブルとポルノという2つの世界をより多くの人々の目に触れさせることになり、結果としてレスター・シティと結びついてしまうものだ。今の私たちは、このような存在になってしまったのだろうか？」

そうしたなか、『BC.GAME』に直接懸念を伝えていたレスターは、本来であれば今シーズン終了まで契約は続く予定だったものの、ファンからの反発が強まったこともあり、ここ数日間にわたる建設的な協議の結果、今後の商業的な優先事項について、両者の間に相違があることが確認され、2年半にわたる『BC.GAME』との契約を解消したことを発表した。

なお、これに伴い、レスターは直近28日間（2026年10月21日以降）にレスターの公式販売チャネルを通じて『BC.GAME』のロゴが入ったレプリカユニフォームを購入したサポーターに、購入を証明できれば、12月2日まで返品による全額返金、または交換対応を実施することを明らかにしている。

2年連続降格となり、今シーズンはリーグ1（イングランド3部）を戦い、現在11位に位置しているレスターは、タイのオーナーである『キング・パワー』がクラブ自身に加え、スタジアム、トレーニング施設、女子チームなどの売却を依然として進めていることが明らかになっているなか、胸スポンサーも突如として契約終了となる事態となった。