







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、牧野憲伸投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。来季は再び育成選手として支配下復帰を目指す。



牧野は白樺学園高、富士大、BCリーグの信濃グランセローズ、オイシックス新潟アルビレックスBCを経て、2025年育成ドラフト1位で中日に入団。181センチ、91キロの左投左打で、150キロ前後のストレートとチェンジアップを武器とする左腕だ。



ルーキーイヤーの今季は春季キャンプから一軍に帯同し、開幕前の3月に支配下登録を勝ち取った。そのまま開幕一軍入りを果たし、3月28日の広島東洋カープ戦でプロ初登板。4月8日の横浜DeNAベイスターズ戦ではプロ初ホールドを記録した。



一軍では救援を中心に23試合に登板し、17回1/3を投げて0勝3敗、2ホールド、10四球、11奪三振、8失点、8自責点、防御率4.15。プロ1年目から20試合以上の登板経験を積んだ。



ファームでも13試合に登板し、16回2/3を投げて1勝0敗、6四球、17奪三振、4失点、4自責点、防御率2.16を記録した。



一方、中日は10月30日に牧野へ来季の支配下選手契約を結ばないことを通告。その後、育成選手として再契約し、来季は再び支配下登録を目指すことになった。



育成ドラフトからわずか数か月で支配下を勝ち取り、プロ1年目から一軍で23試合に登板した左腕。今季得た経験を糧に、来季は再び支配下の座をつかみ、一軍投手陣への定着を目指したいところだ。

















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