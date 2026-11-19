DeNAは19日、日頃から温かいご支援をいただいているスポンサー企業へ直接感謝の想いを届けるため、選手が各企業を伺う「表敬訪問」を実施したと発表した。

訪問当日は、今シーズンの感謝をお伝えするとともに、質疑応答やサイン会などを実施した。

▼ 東克樹

「日頃から多大なるご支援をいただいているスポンサーの皆さまへ、直接感謝をお伝えできる貴重な機会となりました。訪問先で社員の皆さまからいただいた温かい笑顔と熱い応援の言葉は、私たち選手にとって大きな力になります。来シーズンもチーム一丸となって勝利を積み重ね、横浜の街、ファンの皆さま、そして支えてくださる企業の皆さまとともにリーグ優勝を果たしたいと思います」

▼ 実施概要

実施日：2026年11月19日(木)

訪問先企業：（30社／五十音順）

アサヒビール株式会社／株式会社ありあけ／学校法人岩崎学園／上野グループホールディングス株式会社／Umios株式会社／株式会社AHSホールディングス／エムトラスト株式会社／株式会社崎陽軒／コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社／JCOM株式会社／株式会社ジェーシービー／株式会社杉孝／大洋建設株式会社／株式会社大和地所／DAZN Japan Investment株式会社／株式会社TBSテレビ／株式会社テレビ神奈川／日産自動車株式会社／日清オイリオグループ株式会社／株式会社ノジマ／ハイセンスジャパン株式会社／株式会社パロマ／株式会社 BS-TBS／株式会社フジテレビジョン／株式会社U-NEXT／株式会社横浜銀行／横浜信用金庫／横浜冷凍株式会社／株式会社臨海／レイズネクスト株式会社