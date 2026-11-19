







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」による初のファンミーティングイベント『MEET UP!!-diana2026-』を2027年1月16日に、パフォーマンスイベント『THE FINALS-diana2026-』を翌17日に開催することを発表した。会場はいずれも横浜市の関内ホールとなる。



16日のファンミーティングでは、トークショーやさまざまな企画を通じて、普段のスタジアムでは見られないメンバーの素顔や魅力を届ける。



17日の『THE FINALS』では、2026年シーズンに披露してきたパフォーマンスに加え、イベント限定のスペシャルナンバーも披露。diana2026メンバー全員が出演し、1年間の活動の集大成となるステージを届ける。



また、16日は「diana2026プロフィールシート」、17日は『THE FINALS-diana2026-』限定メンバーカードを来場者全員にプレゼント。両イベントでは、座席購入者を対象に写真撮影会やサイン会、お見送り会などの特典会参加チケットも販売される。













【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】