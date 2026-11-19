ロッテの茶谷健太は、“強く振れる”ことに幸せを感じている。

茶谷は今年5月29日に兵庫県内の病院で『内視鏡下分離部除圧術』を行い今季は、一軍の出場は7試合にとどまった。10月に行われたZOZOマリンスタジアムでの秋季練習では「テーマをいったらきりはないんですけど、とにかく強く振れるようになってきているので、そこをしっかりやっていきたいです」とバットを振った。

現在もブレずにライナーの打球を打ちながら、「もっと強く低い強い打球」を意識。打撃フォームも「構え方も少し変えました。試行錯誤しながらやっています」と、少しコンパクトに打っていた。

取り組んできたことを「継続するしかないので、はい」と10月の秋季練習最終日に話していた茶谷。あれから約3週間が経過し、“強く振れる”ようになった現在のバッティングはどうなのだろうかーー。

「こんなに強く振れるのは幸せなんだなというくらい練習では振れている。振れているなというか、こんなに強く振れるのは久しぶりだなと。それは別に打球がどうのこうの関係なく、自分の中でしっかり振れているのは久しぶりだと思います。大変だったと思いますけど、嬉しかったです」。強くバットを振れることに喜びを感じ、オフは必死にバットを振っていく。

取材・文＝岩下雄太