FIFAワールドカップ2026で物議を醸したハイドレーションブレイクは、次回大会でも継続して採用される可能性があるようだ。18日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

今夏に開催されたW杯で初めて全試合でハイドレーションブレイク（水分補給のための休憩）が22分と67分に設けられ、3分間は試合が中断され、それが各ハーフ終了時のアディショナルタイムに加算される形となった。

この導入についてFIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長は当時、「重要なのはすべてのチームがどの試合でも同じ条件下でプレーできるようにすることだ。気温が高いという理由だけで、ある試合では監督が戦術を調整して試合展開に影響を与える機会を得られるのに、気温が少し低い別の試合では同じ監督にその機会がないというのは受け入れがたいことだ。我々はすべての人に公平な条件を確保したいと考えており、だからこそ、こうした休憩をすべての試合で実施している」と説明していた。

しかし、試合が4つに分断されることや放送局がこの時間をCMによる収益化に利用しているとの指摘もあり、サポーターが給水タイムに対してブーイングを浴びせる事態にもなったほか、現場の指揮官たちからも不満の声が上がるなど、物議を醸すことになっていた。

そうしたなか、今回の報道によると、まだ正式決定はなされていないものの、モロッコ、スペイン、ポルトガルで開催されるほか、南米でも3試合が行われる予定のFIFAワールドカップ2030の放映権に関するFIFAの入札文書に、ハイドレーションブレイクの間に放送局が広告を販売できるとする条項が含まれていたことから、次回大会でもハイドレーションブレイクが継続採用される可能性が明らかになっている。

なお、『ハリウッド・リポーター』によると、今夏に開催されたW杯でのハイドレーションブレイクによって1試合あたり200〜900万ドル（約3〜14億円）の広告収入を生み出していた模様で、放映権を持っていたアメリカメディア『FOXスポーツ』は推定2億5000万ドル（約400億円）の収益を得ていたという。

また、メディア販売分析会社『ガイドライン』によると、同大会における『FOXスポーツ』の広告収入総額はFIFAに支払われた放映権料4億8500万ドル（約774億円）の約2倍にあたる8億3500万ドル（約1333億円）に達していたことも報じられている。

これを受け、ハイドレーションブレイクが採用されることになれば、2030年大会の放映権料が高騰する可能性があり、アメリカ向けの放映権の入札には従来の放送局に加え、『Netflix』をはじめとする各ストリーミングサービスも参加する見通しで、その落札額は15〜20億ドル（約2390〜3190億円）に達する可能性もあると予想されており、今後の動向には注目が集まりそうだ。