横浜F・マリノスは19日、同クラブのトップチームに所属するMF山根陸の負傷を発表した。

山根については、今月15日に行われた2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・プライムラウンド準々決勝第2戦の鹿島アントラーズ戦にスタメン出場。しかしながら、同試合序盤の18分、ピッチ上に座り込むと、プレー続行は不可能となり、MF田中雄大との交代でピッチを後にしていた。

同試合の4日後、横浜FMは山根の負傷を報告。神奈川県内の病院で検査を受けた結果、左ひざ内側側副じん帯損傷と診断された。全治までに要する具体的な期間は明かされておらず、横浜FMは「復帰時期については、今後の経過を見ながら慎重に判断してまいります」としている。

現在23歳の山根は横浜FMの育成組織出身で、2022年にトップチームへ昇格。同シーズンの明治安田J1リーグ優勝にも貢献した。特別シーズンに行われた明治安田J1百年構想リーグでは全20試合のピッチに立ち、チーム内で最多の出場時間をマーク。迎えた今シーズンは、2026／27明治安田J1リーグでここまで11試合出場1ゴールを記録。2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップでは通算3試合、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会では2試合に出場していた。

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