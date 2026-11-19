







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは19日、西武園ゆうえんち、西武鉄道と共同で、28日に「LIONS THANKS FESTA 2026 supported by Olive 後夜祭 in 西武園ゆうえんち」を開催することを発表した。辻発彦元監督ら球団OB4人が参加するトークショーなどが実施される。



イベントは28日、ベルーナドームで開催されるファン感謝イベント「LIONS THANKS FESTA 2026 supported by Olive」の終了後に開催。西武園ゆうえんちの営業時間を通常より3時間延長し、午後8時まで楽しめる。



主な企画として、テレビ埼玉のYouTube番組「ツジハツ！！」とコラボした公開収録トークショーを実施。辻元監督に加え、金子侑司氏、髙橋朋己氏、平井克典氏の球団OBが登場する。トークショー終了後には、OBがメリーゴーラウンドや縁日に登場し、ファンと交流する企画も予定されている。



後夜祭は午後6時から8時まで開催。午後4時から入園可能な特別チケットを前売り1000円、当日1500円で販売する。前売り券は20日午後5時から販売開始となる。













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