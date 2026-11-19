バレンシアに所属するMF佐藤龍之介に今冬の移籍市場でレンタル移籍する可能性が浮上しているようだ。18日、スペインのラジオ局『Cadena Ser』が伝えている。

今夏にFC東京からバレンシアに完全移籍した現在20歳の佐藤は、ラ・リーガ開幕から5試合連続で出場機会を得た一方で、9月11日に行われたセビージャ戦を最後に出番がなくなり、9月23日に新しく就任したハビエル・アギーレ監督の下でも状況は変わらず、公式戦7試合連続で出場機会がなかった。

それでも、今月10日に行われたコパ・デル・レイ（国王杯）1回戦のタベルネス（スペイン6部相当）戦では公式戦8試合ぶりの出場機会を得て、フル出場して6－0の大勝に貢献を果たしていた。

今月の代表活動ではU－21日本代表に招集されていた佐藤の今後の動向には注目が集まっているなか、今回の報道によると、バレンシアと佐藤の代理人は、出場機会を確保できる環境へ移籍することが、今後のキャリアにとって最善の道であるという認識で一致し、冬の移籍市場において同選手をレンタル移籍させることで合意に達したという。

今回の合意には移籍先を決定する際に選手本人の意向を尊重するという取り決めも含まれていて、佐藤が望まないクラブへ移籍することはないとされているものの、すでにスペイン2部のクラブと協議が進められているほか、オランダ、ベルギー、フランスといった他の欧州各国のリーグのチームとも交渉が行われていることが伝えられている。

バレンシアとしては佐藤を将来有望な選手として高く評価している一方で、欧州サッカーのスピード感に適応することが当面の課題であることから、その解決策としてレンタル移籍が選択されたようだ。

佐藤はトップチームの中で最も低い水準の年俸100万ユーロ（約1億7500万円）未満の契約を結んでいることから、移籍市場において一定の野心を持つクラブであれば、その50％を負担することは十分に可能と見られており、給与面が障壁になることはないとされているが、果たして佐藤は来年1月に開く移籍市場でどこに加わることになるのだろうか。