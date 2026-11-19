







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは19日、梅津晃大投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



梅津は仙台育英高、東洋大を経て、2018年ドラフト2位で中日に入団。189センチ、100キロの右投右打で、自己最速155キロを誇る大型右腕だ。



ルーキーイヤーの2019年は6試合に登板し、34回2/3を投げて4勝1敗、34奪三振、防御率2.34を記録。2020年には自身唯一の完投をマークするなど、将来の先発ローテーションの柱として期待を集めた。



しかし、その後は故障に苦しみ、2022年3月には右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けた。2023年に一軍復帰を果たすと、2024年には自己最多となる14試合に登板し、77回1/3を投げて2勝8敗、72奪三振、防御率4.07を記録した。



2025年7月には右肩関節唇形成術を受け、今季は育成選手としてリハビリに専念。一軍、ファームともに公式戦登板はなかったものの、10月上旬にはシート打撃に登板し、最速153キロを計測するまでに回復した。



右肘、右肩と大きな手術を乗り越え、再び実戦復帰へ近づいている大型右腕。来季はまず支配下登録を勝ち取り、2024年以来となる一軍のマウンドへの復帰を目指したいところだ。

















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