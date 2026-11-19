







大谷翔平 最新情報



米大リーグ（MLB）は19日、2026年シーズンの「ベストプレー100選」の発表を開始。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が記録した5試合連続本塁打が、第100位に選出された。



MLB公式は第100位として、村上が5試合連続本塁打を達成した場面の映像を公開した。



村上はメジャー1年目の今季、開幕から3試合連続本塁打を放つなど、持ち前の長打力を発揮。4月22日（現地時間）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦では、7回に飛距離451フィート（約138メートル）の特大2ランを放ち、5試合連続本塁打を達成した。



この一発でホワイトソックスの球団記録に並んだほか、日本出身選手として大谷翔平が持つ連続試合本塁打記録にも並んだ。さらに、メジャー新人選手の連続試合本塁打記録にも並ぶなど、歴史的な一打となった。



メジャー挑戦1年目から強烈なインパクトを残した村上。その豪快な一発が、MLB公式の年間トップ100プレーの一つとして改めて取り上げられた。

































【実際の映像】とんでもない当たり！村上の5戦連発の特大弾

MLBの公式Xより













THE TOP 100 PLAYS OF 2026 COUNTDOWN BEGINS!



No. 100: Munetaka Murakami homers for a 5th straight game!

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