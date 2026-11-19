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読売ジャイアンツは19日、福岡ソフトバンクホークスを戦力外となった牧原巧汰捕手と、千葉ロッテマリーンズを戦力外となった勝又琉偉内野手の2選手と育成契約を結んだと発表した。背番号は牧原が「020」、勝又が「003」に決まった。





牧原は日大藤沢高から2020年ドラフト3位でソフトバンクに入団。強肩を武器とする左打ちの捕手で、昨季はファーム40試合に出場したものの、一軍出場を果たせず、シーズン終了後に育成契約へ移行した。



プロ6年目の今季も一軍出場はなく、ファームでは15試合に出場して打率.119、0本塁打、3打点を記録。10月に戦力外通告を受け、11月17日の12球団合同トライアウトにも参加していた。



勝又は富士宮東高から2022年育成ドラフト3位でロッテに入団。188センチの長身を誇る大型内野手で、ルーキーイヤーの2023年にはファーム109試合に出場した。



昨季は32試合で打率.305と結果を残したものの、今季は30試合に出場して打率.121、1本塁打、3打点。4年間で支配下登録を勝ち取ることはできず、今季限りで戦力外となった。



巨人は今オフ、甲斐拓也捕手が楽天へ金銭トレードで移籍しており、捕手陣の再編が進んでいる。新たな環境で再起を期す2人が、来季の支配下登録を目指して競争に挑むことになった。

















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