国際サッカー連盟（FIFA）が18日、最新のFIFAランキングを発表した。

11月の活動では1位スペイン代表、2位アルゼンチン代表、3位フランス代表、4位イングランド代表の上位4カ国に順位変動はなかったなか、モロッコ代表が2つ順位を上げて5位に浮上したことで、14日の日本代表戦に2－3で敗れたブラジル代表は順位を7位に落としている。

1勝1敗に終わった日本代表は17位と前回から変動はなく、アジア最上位をキープ。そのほかのアジア勢は、23位にイラン代表、27位にオーストラリア代表、韓国代表は順位を2つ上げ、30位となっている。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年11月18日時点）

1位（－） スペイン

2位（－） アルゼンチン

3位（－） フランス

4位（－） イングランド

5位（＋2） モロッコ

6位（－1） ポルトガル

7位（－1） ブラジル

8位（－） ベルギー

9位（－） オランダ

10位（＋1） コロンビア

11位（＋2） ドイツ

12位（－） スイス

13位（－3） メキシコ

14位（＋1） イタリア

15位（－1） クロアチア

16位（－） アメリカ

17位（－） 日本

18位（－） セネガル

19位（－） ノルウェー

20位（－） ウルグアイ

21位（－） デンマーク

22位（－） オーストリア

23位（－） イラン

24位（－） エクアドル

25位（＋2） カナダ

26位（－1） エジプト

27位（－1） オーストラリア

28位（＋1） コートジボワール

29位（＋1） ナイジェリア

30位（＋2） 韓国