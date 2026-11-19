国際サッカー連盟（FIFA）が18日、最新のFIFAランキングを発表した。
11月の活動では1位スペイン代表、2位アルゼンチン代表、3位フランス代表、4位イングランド代表の上位4カ国に順位変動はなかったなか、モロッコ代表が2つ順位を上げて5位に浮上したことで、14日の日本代表戦に2－3で敗れたブラジル代表は順位を7位に落としている。
1勝1敗に終わった日本代表は17位と前回から変動はなく、アジア最上位をキープ。そのほかのアジア勢は、23位にイラン代表、27位にオーストラリア代表、韓国代表は順位を2つ上げ、30位となっている。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年11月18日時点）
1位（－） スペイン
2位（－） アルゼンチン
3位（－） フランス
4位（－） イングランド
5位（＋2） モロッコ
6位（－1） ポルトガル
7位（－1） ブラジル
8位（－） ベルギー
9位（－） オランダ
10位（＋1） コロンビア
11位（＋2） ドイツ
12位（－） スイス
13位（－3） メキシコ
14位（＋1） イタリア
15位（－1） クロアチア
16位（－） アメリカ
17位（－） 日本
18位（－） セネガル
19位（－） ノルウェー
20位（－） ウルグアイ
21位（－） デンマーク
22位（－） オーストリア
23位（－） イラン
24位（－） エクアドル
25位（＋2） カナダ
26位（－1） エジプト
27位（－1） オーストラリア
28位（＋1） コートジボワール
29位（＋1） ナイジェリア
30位（＋2） 韓国