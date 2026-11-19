







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは19日、ロウディー・テジェス内野手との契約に合意したことを発表した。メジャー通算123本塁打を誇る左の長距離砲が、新たに楽天へ加入する。



テジェスは米国出身の31歳。2018年にトロント・ブルージェイズでメジャーデビューを果たすと、2021年途中にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。2022年には153試合に出場し、打率.219、35本塁打、89打点を記録した。



その後はピッツバーグ・パイレーツ、シアトル・マリナーズ、テキサス・レンジャーズなどでプレー。2025年は2球団で計112試合に出場し、打率.228、17本塁打、49打点をマークした。



今季はアトランタ・ブレーブスで7試合に出場し、打率.200、1本塁打、4打点。メジャー通算では785試合に出場し、打率.234、123本塁打、372打点を記録している。



楽天は長打力を武器とする新外国人選手を獲得。メジャーでシーズン35本塁打を放った実績を持つ31歳の大砲に、打線の強化を託す。



テジェスは球団を通じて、以下のコメントを残した。



「東北楽天ゴールデンイーグルスの一員になれることにとてもエキサイトしています。チームの勝利に貢献できるようなプレーをすることを楽しみにしています。日本のファンの皆さんは野球をよく知っているうえに、熱狂的だと聞いています。そのような皆さんの前でプレーすることが待ちきれません。イクゾ！（Let's go！）」



















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】