神戸を代表する歴史的地区である旧居留地。1868年の神戸開港とともに外国人居留地として発展し、国際的な商業と文化交流の中心地として長い歴史を有している。洗練された街並みと歴史的建築物が今も受け継がれる場所として知られるこのエリアに、リシャール・ミルが神戸ブティックを移転オープンした。

【画像】日本の美意識と伝統的な建築から着想を得た、リシャール・ミルの神戸ブティック（写真10点）

まず目をひくのはエントランスだ。リシャール・ミルを象徴する大型の「リシャール・ミル アニメーション ウォッチ」が設置されており、ブランドが追求する革新性と機能美、そして卓越したクリエイティビティを表現するアイコニックなエレメントが、リシャール・ミルの世界観へと誘ってくれる。

約100平方メートルからなるこのブティックのデザインコンセプトの核となるのは、「自然」、「ものづくり」、「侘び寂び」、そして日本の伝統建築へのオマージュ。店内には、床の間、坪庭、組子、襖、障子といった日本の伝統建築を象徴する要素を現代的に再解釈したデザインが取り入れられている。

店内入口には、日本建築を象徴する「床の間」を現代的に再解釈したディスプレイスペースを設置。ブティック内には華やかなフラワーアレンジメントが飾られるのではなく、日本庭園を想起させる石や植栽が配置されることからも、リシャール・ミルの日本文化に対するリスペクトを感じることができる。

VIPラウンジやデスクスペースのドアには、襖や障子から着想を得たデザインを採用。空間を緩やかに仕切りながらも視線や光を柔らかくつなぎ、開放感とプライバシーを両立する。光と影、素材の質感、開放性とプライバシーの調和は、日本ならではの空間美といえるだろう。

また、ブティックを訪れた際には、店内に置かれたアート作品にもぜひ注目していただきたい。主に展示されているのは、リシャール・ミルが継続的にサポートする関西ゆかりの若手アーティストを中心にした大阪中之島美術館の展覧会「Osaka Directory Supported by RICHARD MILLE」で紹介された若手作家たちの作品である。ゆったり過ごせる空間で、これからの活躍が期待される芸術家への支援も同時におこなうこのブティックは、タイムピースを販売する場だけではない文化的な空間、まさに本来の”サロン”としての役割も担っているのだ。

リシャール・ミル 神戸

所在地 兵庫県神戸市中央区播磨町49

営業時間 11:00～19:30

定休日 水曜日