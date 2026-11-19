







千葉ロッテマリーンズは、12月25日(金)に全国32劇場で公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026 PLAY MUST GO ON」の主題歌を千葉県出身のラッパー「Bonbero」氏が担当することを発表した。









本作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズンに挑んできたのか、どのように1年間を戦い抜いてきたのか、チームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画。



2023年より続く四作目となる。



主題歌を務めるBonbero氏は、「千葉県に産まれて、小さな時からマリンスタジアムに行っていたし、親戚にロッテファンがとても多く、この仕事を受けれることを心の底から誇りに思っています。本作の楽曲をやるにあたって、僕もスポーツ大好きなので、観客のみなさんを盛り上げれるような楽曲にしたいと思っています」とコメントしている。



＜Bonbero氏プロフィール＞

千葉県八千代市出身のラッパー。

16歳のころからSoundcloudに楽曲をアップしはじめ、圧倒的なスキルとワードセンスが話題を呼ぶ。

2022年11月に初のソロEP『Bandit」を発表。2023年2月にはApple Musicの新人応援プログラム「UP NEXT」に選出された。

2026年7月に待望のセカンドアルバム「HideAway」をリリースし、8月にはBenjazzyとのコラボレーションアルバム「B2B」をリリースした。









































【動画】「MARINES DOCUMENTARY 2026 PLAY MUST GO ON」映画予告映像はこちら！





























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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【了】