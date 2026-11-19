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今季限りで現役を引退した元千葉ロッテマリーンズの角中勝也氏が18日、自身のインスタグラムを更新。2026年ドラフト会議でオリックス・バファローズから育成3位指名を受けた吉田健吾捕手を祝福し、2ショット写真を公開した。



角中氏は「小学生の頃から知り合いの吉田健吾のお祝い会！」と投稿。さらに「今年のドラフトでオリックスから育成指名を受けました。覚えてあげて下さい！！」と呼びかけた。



公開された写真には、テーブルを挟んで笑顔を見せる角中氏と吉田の姿が写っている。テーブルにはお祝いのメッセージが添えられたケーキや赤いバラが並び、吉田のプロ入りを祝う様子が伝わってくる。



吉田は栃木ゴールデンブレーブスに所属していた24歳の捕手。身長181センチ、体重93キロの右投右打で、強肩強打を武器としている。2026年ドラフト会議ではオリックスから育成3位指名を受けた。



今季限りで現役生活に幕を下ろした角中氏。小学生時代から知る若手捕手のプロ入りを祝福し、新たな挑戦へエールを送った。

































【実際の画像】素敵なケーキに赤いバラ！角中・吉田の2ショット



角中勝也氏の公式Instagramより













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