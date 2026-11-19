ロッテの木村優人は、復帰に向けてリハビリに励んでいる。

木村は高卒2年目の昨季、22試合・68回を投げ、3勝2敗5ホールド1セーブ、防御率3.31と先発、リリーフをこなすなど実戦経験を積んだ1年になったが、今季は開幕先発ローテーション入りを果たし、3試合に先発するも、先発した4月16日の日本ハム戦の翌日に一軍登録を抹消された。ファームでは5月2日のオリックス二軍戦に先発し3回を投げたが、この日を最後に登板がなく、6月24日に佐賀県内の病院で『右肘内側側副靭帯損傷に対するインターナルブレースを併用した修復術』を行った。

10月に取材した際、リハビリ自体は「若干早いくらいですけど、リハビリが遅れたりというのはなく、早いくらいでやれています」と話していた。

ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習ではランニング、キャッチボールなどを行っていたが、現在も「ランニングは自分でやっていますし、投げられる距離もそうですし、強度も高くなってきている。そこは自分で管理したり、トレーナーさんと管理しながらやっています」とのことだ。

来季に向けては「投げられる時期も自分の中で把握していますし、それに向けて今はしっかりリハビリしています。体の状態も良くなっているので、プラスに考えていいのではないかなと思います。春のキャンプにはブルペンに入れていますし、実戦の形に入っていくプランでやっているので、まずはそこに遅れをとらずにやっていきたいと思います」と説明した。

取材・文＝岩下雄太