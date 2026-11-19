■エンタメや防犯性能を強化する

悪路走破性に優れるSUVとして絶大な人気を誇るランドクルーザー。信頼性や耐久性、悪路走破性にたけた本格四駆を所有すれば遠くに出かけたくなるもの。

【画像】ランクルのエンタメ性を高めるデータシステムのアイテム。セキュリティ性を高めるアイテムも

ランクルシリーズで特に注目を集める300、250、FJのエンターテインメント性能を高めるアイテムがデータシステムの「TV-KIT」。走行中でも同乗者が純正ディスプレイオーディオでテレビが見られる同社の定番アイテムだ。

また、カーナビ機能を利用中に目的地変更などを同乗者が操作して、スムーズな移動をサポートできるなど便利に使えるのもポイント。TV-KIT機能がオンの状態でもナビの自車位置やレーンチェンジアシスト（LCA）機能への影響がないので安心して使える。

走行中に動画や音楽を楽しみたいという向きには、カーエンターテイメントアダプター「USBKIT CEA940」がお薦めだ。車両の通信用USBポートにこのアイテムをつなぐことでHDMI機器が接続できるようになる。例えばAmazon Fire TV Stickなどのストリーミング機器（別途インターネット接続が必要）や、DVD／ブルーレイプレーヤーなどの多彩な映像・音楽コンテンツを存分に楽しめる。

ランクルオーナーの心配事は、愛車が盗難に遭ってしまうことだと思う。万が一の盗難被害、特に車両の移動を困難にするのが車両盗難防止装置「SOS820」。愛車の第二のカギとして活用したいアイテムだ。

■走行中のテレビ視聴を可能にする

TV-KIT

切り替えタイプにはオリジナルの小型スイッチが、ビルトインタイプは純正風スイッチが付属。スマートタイプはステアリングリモコンを活用してTV-KITのオン・オフ操作ができる。ディスプレイオーディオユニットにカプラーオンで簡単・確実に取り付けられる

■HDMI機器が手軽に活用できる

カーエンターテイメントアダプター

USBKIT CEA940

価格：1万8700円

Amazon Fire TV Stickなどストリーミング機器やDVD／ブルーレイプレーヤーを接続して楽しめるようになる。本体をクルマのUSBポートにケーブル接続して、対象機器をHDMI入力ポートにすればすぐに利用可能

■愛車を盗難被害から守る第二のカギ

車両盗難防止装置

カースティールブロッカー SOS820

価格：2万2000円

※別途車種別ハーネス（4400円）と取り付け工賃がかかる。全国のオートバックス、スーパーオートバックスで取り扱う

CANインベーダーやゲームボーイと呼ばれる窃盗手段に対抗する盗難防止システム。万が一ソフトウェアに侵入してドアが解錠できたとしても、独自のシステムがエンジンスタートボタンの操作を無効化。オーナーが設定したパスキーでしかセキュリティを解錠できない

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp