シアトル・マリナーズは現地時間18日、カンザスシティ・ロイヤルズとのトレード成立を発表。マイケル・ガルシア内野手（26）、ジェームズ・マッカーサー投手（29）、LP・ラングビン投手（23）を獲得した。

ベネズエラ出身のガルシアは2022年にロイヤルズでMLBデビュー。昨季打率.286、16本塁打、23盗塁、OPS.800とキャリアハイの好成績を残すと、初のオールスターゲーム出場を果たし、三塁手部門のゴールドグラブ賞にも輝いた。

昨年12月にロイヤルズと5年総額5750万ドルで契約延長。今年3月に行われたWBCでは準々決勝の日本戦で本塁打を放つなど同国初の優勝に貢献し、大会MVPに選出された。今季は82試合に出場して打率.268、3本塁打、OPS.715という成績だった。

ガルシアには残り4年の契約に加え、2031年シーズンの球団オプションが含まれている。2024年に12勝を挙げたブライス・ミラー投手、今季デビューで6勝のローガン・エバンス投手、チーム最多73登板のホセ・フェラー投手を対価として放出した。

昨オフに正三塁手としてブレンダン・ドノバンを獲得も、度重なる負傷のため今季わずか39試合の出場に。その他にも9選手が出場と起用法を定められず、今オフの補強ポイントに挙げられていた。ガルシアの加入によりドノバンが外野へ移り、コルト・エマーソンが遊撃に専念すると見られている。