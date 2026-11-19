新宿夜市実行委員会は2026年11月20日から12月6日まで、東急歌舞伎町タワー前のシネシティ広場で「新宿夜市」を開催する。屋台グルメやお酒に加え、会期中に80組を超える出演者のライブを予定する。入場無料で、金曜・土曜・祝前日は翌5時まで営業する。

麻辣湯やダージーパイなど新宿夜市の屋台グルメ

屋台では、ダージーパイ(600円)、台湾炒飯、麻辣湯(1,200円、ハーフ800円)、よだれ鶏(ハーフ600円)、ラム串、焼き餃子などを販売する。甘味には焼きいもブリュレや洋梨と甘酒の豆花を用意する。

ドリンクは生ビール(700円)、レモンサワー、ハイボール、ホットワイン(600円)、熱燗(500円)のほか、クラフトジンジャエールやソフトドリンクもそろえる。

ジュリアナの祟りや仮面女子が出演するライブステージ

ライブステージには会期中に80組超が出演する予定。開幕日の11月20日は19時40分からジュリアナの祟りが登場し、12月2日には仮面女子、最終日の12月6日にはラッパーのSHOが出演する。

「新宿夜市お笑いライブ supported by K-PRO」も開催し、開幕日にはベンジャミン、はにかむふろーと、バリービスタが出演する。

新宿夜市のステージに出演するアイドルグループ

新宿夜市お笑いライブに出演する芸人

歌舞伎町シネシティ広場で金曜・土曜・祝前日は翌朝5時まで

営業時間は17時〜23時30分で、金曜・土曜・祝前日は翌5時まで。会期は11月20日〜25日の第1陣と、11月27日〜12月6日の第2陣に分かれ、11月26日は入れ替え日となる。計16営業日。飲食は有料で、決済はすべてキャッシュレス。主催はブルースモービル。