







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、アリゾナ・ダイヤモンドバックスからフリーエージェント（FA）となったジョナサン・ロアイシガ投手の争奪戦に参戦しているようだ。今季ブルペンで好成績を残した右腕には複数球団が関心を示しており、複数年の高額契約に発展する可能性もある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアレックス・ダゴスティーノ記者が11月15日（日本時間16日）に言及した。



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ロアイシガのFA市場は活発化しており、現在5球団が獲得に動いているという。その中で具体的に名前が挙げられたのがドジャースだった。



ロアイシガは今季、ダイヤモンドバックスで67試合に登板し、防御率2.42を記録。安定した登板数をこなし、ブルペンの立て直しを支えた存在の1人だった。



2026年以前に50イニング以上を投げたのは一度だけで、そのシーズンはニューヨーク・ヤンキースで70イニングを投げ、防御率2.17を記録。故障歴はあるものの、2026年は健康を維持しながらシーズンを完走したことで、FA市場での評価が大きく高まった。



注目の集まるロアイシガの去就について、ダゴスティーノ氏は「ドジャースが最も本腰を入れて獲得に動いているかもしれないが、必ずしも確実というわけではない。しかし、ドジャースには彼に高額な契約を提示できるだけの資金力がある」と言及した。



毎年のようにオフシーズンは積極的な補強に動くドジャース。来季も大谷翔平選手が二刀流に挑戦することから、その負担を軽減するためにも、層の厚いブルペン陣を揃えることは重要かもしれない。











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