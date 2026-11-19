福島県の奥会津地域で、住民が案内人となる体験プログラムを集めた「奥会津体験博覧会 せど森の宴 2026 秋冬」が11月1日から2027年2月28日まで開かれる。スノーモービルでの雪原ツーリングやそば打ちなど全38プログラムをそろえ、公式サイトと電話で予約を受け付けている。

スノーモービルで雪原を巡る体験

奥会津の暮らしや手仕事に触れる全38プログラム

せど森の宴は、地域住民が案内人となり、地域に根付いた暮らしの体験を提供する着地型観光の取り組み。奥会津は、福島県南西部の柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町、南会津町、檜枝岐村の7町村を指す。「普段の観光から、もう一歩『奥』へ。」をコンセプトに、手仕事や食文化、雪国の知恵、冬の自然を生かした体験を用意した。新たな観光資源の発掘や関係人口の増加、地域の活性化を目指している。

主なプログラムは次のとおり。

鹿の端革で作るハンドメイドの手帳・ブックカバー作り体験(鹿肉のランチ付き)

スノーモービルで雪原ツーリング！築150年以上の古民家に泊まる、冬の秘密基地体験

鉋で削ってみよう！自分だけの特別な箸削り体験

秘境スノーハイク｜歩くスキーでミニ尾瀬公園を巡る冬の絶景体験

奥会津に伝わる秘伝の技。五感で味わう「裁ちそば」打ち体験

お寺でのご詠歌体験

奥会津 三島町の工人さんに教わる、編み組細工のアクセサリーづくり体験

予約は公式サイトで受付中、すべて事前予約制

プログラムはすべて事前予約制で、10月26日から予約を受け付けている。公式サイトで希望のプログラムを選び、予約システムで日付を選んで会員登録のうえ申し込む。主催者からの返信で予約が確定する。

主催は只見川電源流域振興協議会で、運営はせど森の宴運営事務局(福島県大沼郡昭和村)。