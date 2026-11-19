京都エリア観光渋滞対策実験協議会は11月2日から12月14日まで、TVアニメ『【推しの子】』とコラボした「京都観光デジタルマップ スタンプラリー」を開催する。謎解きや生成AIを使った写真判定のミッションに挑みながら、混雑の少ない時間帯や公共交通を使った観光を促す。参加は無料。

苺プロダクションの新人マネージャーとして京都のミッションに挑戦

参加者は、作中の芸能事務所「苺プロダクション」の新人マネージャーという設定で、担当タレントのアクアやB小町のメンバー、京都に居合わせた黒川あかねの要望に応えながらミッションをクリアしていく。

エリアごとのミッションは、太秦で車折神社や太秦映画村などを巡る謎解き(黒川あかね)、桂・松尾で鈴虫寺や松尾大社などを巡る謎解き(アクア)、修学院で赤山禅院や曼殊院などでのクイズと写真撮影(有馬かな)、京都御所・下鴨で護王神社や下鴨神社などでの写真撮影(MEMちょ)。

比較的空いている指定の時間帯に訪れると高ポイント(3pt)を得られる時間限定ミッション(アイ)や、電車などの公共交通、パーク＆ライド、企画乗車券の利用でポイントを得られる交通ミッション(ルビー)もある。

スタンプラリーのストーリー (C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

描き起こしイラストのステッカーと抽選の賞品

イベントのために、アイ、アクア、ルビー、有馬かな、黒川あかね、MEMちょの6人が和装や大正ロマン風の装いをしたミニキャライラストを描き起こした。各スポットでミッションをクリアすると、このイラストを使った「京スマコラボ限定 オリジナル描き起こしステッカー」(全6種)がもらえる(一部スポットを除く)。

集めたポイントに応じて抽選に応募できる。賞品は、10pt以上で応募できる【推しの子】賞(目印チャーム全6種など【推しの子】関連グッズ)と京スマ賞(漬物セットや二条城限定商品など京都の名産品)、50ptで応募できる特別賞。

観光渋滞の緩和をめざすゲーミフィケーション

秋の観光シーズンには、東山や嵐山などの主要観光地に観光客が集中し、自家用車の流入による混雑が課題となっている。同協議会は、観光・交通情報を一元的に提供する京都観光デジタルマップ「京スマ」を活用し、ゲームの楽しさで行動変容を促す「ゲーミフィケーション」によって、訪問先や時間帯の分散、公共交通の利用を促すとしている。

開催エリアは京都市内各所(太秦、桂・松尾、修学院、京都御所・下鴨エリアなど)。参加費は無料で、交通費や拝観料などは自己負担。スマートフォンから京スマのスタンプラリーページにアクセスして参加し、アプリのインストールは不要。主催は京都エリア観光渋滞対策実験協議会(国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所、京都市など)で、京都市と京都市観光協会(DMO KYOTO)が協力する。