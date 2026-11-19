ロッテ・岡村了樹はプロ1年目の今季、守りに力を入れて過ごしてきた。

岡村は2月26日のチェコ代表との親善試合に、『6番・指名打者』でスタメン出場し、5－3の3回無死一塁の第2打席、2ストライクからの3球目に一塁走者・上田希由翔が二塁盗塁を決め無死二塁となり、左のノヴァークが1ボール2ストライクから投じた4球目の129キロチェンジアップをセンター前に適時打を放てば、17－4の8回二死満塁の第6打席、右のミナジークに対し2球で追い込まれるも、そこからファウル、ボールを見極め、3ボール2ストライクから10球目の141キロストレートを見送り押し出し四球を選ぶなど、一軍首脳陣が見守る前でバットで存在感を示した。

ファームの公式戦が始まってからも、3月19日の楽天二軍戦、0－1の3回無死走者なしの第1打席、早川隆久が2ボール2ストライクから投じた10球目のチェンジアップをセカンドへ二軍公式戦初安打となる内野安打を放つと、3月22日の西武二軍戦、6－1の3回一死走者なしの第2打席、松本航の初球のカーブをレフトスタンドにプロ第1号ソロ。4月26日のハヤテ戦では、1－0の3回無死走者なしの第1打席、代木大和が1ボールから投じた2球目のインコース142キロストレートをレフトへ放り込むと、7－1の6回二死走者なしの第3打席、代木が投じた初球の145キロストレートを三塁線にバント安打と、高卒ルーキーとは思えないほどプロの投手の球に春先からアジャストしていた。

打撃に力を入れているのかと思いきや、「バッティングは二の次というか、守備があってのバッティングだと思っているので、バッティングはそんなに意識してやっているわけではないです。守備をしっかりこなすというところかなと自分の中で思っています」と春先から守備について考える時間が多かった。

ファームでは唐川侑己、小島和哉といった一軍で実績のある投手ともバッテリーを組んだ。「小島さんとかだったら、自分の考えとか配球とか個人で持っている選手なので、そういうところではイニング間、試合前の話だったり、小島さんの考えを自分の中で勉強しながら、配球に活かしていけるというのは、一軍選手と組んで配球のところではすごく勉強になっていると感じています」

守備に力を入れながらも、打撃面での存在感が光った。ZOZOマリンスタジアムで行われた5月26日の中日二軍戦では、1－2の2回一死走者なしの第1打席、松葉貴大が1ボール2ストライクから投じた135キロのストレートをレフトスタンド中段にZOZOマリンスタジアム初本塁打を放てば、4－4の6回一死一、二塁の第3打席、高橋幸佑が1ストライクから投じた2球目のスライダーをレフトへ決勝の2点適時二塁打を放った。

5月までに4本塁打を放った。「バッティングはやることはやりたいと思いますが、ホームランとかは全然意識していないですね。そこは自分のスイングがしっかり打席でできるようにという感じですね」

6月は4日の楽天二軍戦、2－5の8回二死走者なしの第3打席、宋家豪が2ストライクから投じた3球目の133キロボール気味のスプリットをバットを投げ出してうまく当ててレフト前に落とす技ありの安打を放つなど、14試合に出場して、月間打率.281、2打点をマークした。

守っても、7月1日のオイシックス戦では「スローイングが悪いので、一緒にコーチの人と練習しています。練習でやっていることが試合で出来たので、それは良かったのかなと思います」と1試合に2つの盗塁を刺した。

守備に力を入れて取り組む中で、夏場には「配球、リードの部分は良くなっていると言いますか、意識してやっているのでそれはいいのですが、パスボールがちょっと最近多い。そこをもっと意識して取り組むことと、スローイング2つ刺したことは刺しましたけど、まだ阻止率とかも2割台。（盗塁阻止率）3割を目標にやっているので、ここからもっと刺していけるようにやっていきたい感じですね」と、課題を口にした。

7月27日には『フレッシュオールスター』に出場し、パ・リーグ選抜の『9番・捕手』でスタメン出場。1－0の2回二死一塁で岡城の1ストライクから東松が投じた2球目、二塁盗塁を試みた巨人・皆川の二塁盗塁を刺すと、1－1の5回無死走者なしの第2打席、井上が2ボールから投じた3球目の152キロストレートをレフト前に弾き返しフレッシュオールスター初安打。1－1の5回無死一塁、ハヤテ・廣沢の2ボールからの3球目、井上が投じた3球目の152キロストレートの時に二塁盗塁成功を決めた。

オールスター明けはやや疲れが見えたのか、8月が月間打率.132、9月が月間打率.176と下降。それでも、10月1日の日本ハム戦の試合前に一軍合流すると、5日の西武戦で『8番・捕手』でプロ初出場を果たし、0－0の2回一死一塁のプロ初打席、高橋光成が投じた初球のインコース153キロストレートをレフト線にポトリと落とす安打。「コーチの方からも初球から思いきって振っていいと言われていたので、その初球を振ってヒットになってくれたので素直にうれしいです」と喜んだ。

岡村はプロ1年目の今季、ファームでは93試合に出場して、打率.217、4本塁打、14打点、盗塁阻止率.265、一軍では2試合に出場して、打率.250だった。

レギュラーシーズンを終えて、捕手として1年間戦い抜いてみて「スローイングのところが一番課題だと思うので、今シーズンはピッチャーとのコミュニケーションがたくさん取れたり、配球の部分がすごく自分の中でプラス、良い感じにできたと思っています」と振り返った。

来季に向け、「まずは今年は守備の方をメインで頑張ったんですけど、来年はバッティングに力を入れて、今年の成績を絶対に超えられるように。一軍で出る機会があれば頑張っていきたい」と一軍出場を増やしていきたいところだ。

取材・文＝岩下雄太