スイスの時計ブランド「ノルケイン」は、ブランド史上最軽量の腕時計「ワイルド ワン スケルトン X-Lite」に新色ターコイズを加え、このほど発売した。ストラップを含む総重量は45gで、限定版に続くモデルとしてレギュラーコレクションに加わる。

「ワイルド ワン スケルトン X-Lite ターコイズ」

ノルケイン史上最軽量、超軽量素材を使った30点以上のパーツで構成

ワイルド ワン スケルトン X-Liteは、NORTEQ(R)、チタン、アルミニウム、ラバー、独自のカーボンファイバー複合素材「X-Lite」などの超軽量素材を使った30点以上のパーツで構成する。X-Liteは、スイスの素材開発会社BIWIと共同開発した素材で、NORTEQ(R)をさらに軽くし、衝撃吸収性を高めたという。ムーブメントを保持するケーシングリングに採用しており、試験では5,000G以上の衝撃への耐性を確認したとしている。

ムーブメントは、AMTと共同開発したCOSC認定のマニュファクチュールキャリバー「NORQAIN 4K」で、パワーリザーブは65時間。スケルトン仕様のブリッジとローターは、山の頂から着想を得た造形にした。

超軽量素材を使ったパーツで構成する「ワイルド ワン スケルトン X-Lite」

ターコイズの二層構造ストラップは2種類

ターコイズは、ラバー製のショックアブソーバー、リューズのインサート、文字盤のディテール、ストラップに配した。ストラップは2種類で、ブラックとターコイズを組み合わせ、上層のパンチングから下層の色がのぞく二層構造のラバーストラップと、パンチングを施したブラックラバーの上層に交換可能な超軽量ターコイズのストレッチバンドを組み合わせたストラップを用意する。ウォッチワインダーを内蔵した専用のウォッチボックスに収める。

世界各地の一部正規販売店とブティックで扱う。