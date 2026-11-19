







横浜DeNAベイスターズの島田舜也投手は、プロ1年目の今季、一軍で5試合に登板し、1勝1敗、防御率4.38を記録した。5月には本拠地でプロ初勝利を挙げるなど鮮烈な活躍を見せた一方、故障や不振に苦しむ時間も長かった。それでも、右腕がつかんだのは「自分の力は通用する」という確かな手応えだった。初勝利の舞台裏や度重なるアクシデント、ルーキーイヤーに感じた自信と課題を聞いた。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：島田舜也

神奈川県出身。木更津総合高、東洋大を経て、2025年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団した。ルーキーイヤーの今季は一軍で5試合に登板し、プロ初勝利を記録。185㎝の体格から投げ込む力強い直球を武器に、先発投手としてさらなる飛躍を目指している。



「自分の力は通用する」プロ1年目で生まれた“自信と後悔”

[caption id="attachment_302212" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じたDeNA・島田舜也【写真：石塚隆】[/caption]











おおらかで、のんびり屋な風情がある一方で唯我独尊、確固たる自分を持っている選手だと感じてならない。



横浜DeNAベイスターズに所属する島田舜也に、ルーキーイヤーだったこの1年、新しい環境で他の選手にいろいろ教えを乞うたのかと訊くと、優しい表情を見せたまま首を振った。



「いや、あまりなかったですね。元々、人の真似をするのが好きではないんです。聞いても参考にする程度で、自分に採り入れることはほとんどないですね。誤解を恐れずに言えば、よくも悪くも、あまり人に興味がないんです」



人は人、自分は自分。常に自身の内面を見つめ、なにが必要かを探し出して研鑽する。プロのピッチャーは皆、個性的で独特だ。こうでなくては始まらない。



今季は一軍で5試合に登板し、1勝1敗、防御率4.38。時折、光るピッチングを見せていたが、もちろん納得のいく数字ではない。島田は自戒を込め、シーズンを振り返る。



「まず投げた感覚として、自分の力は通用するなと思いました。ゾーン内でしっかり勝負できましたし、徐々にボールの質や投球内容がよくなっていくように感じました。けど……」



そう言うと、島田の表情に影が浮かんだ。



「とにかく、ケガが多かったのが一番残念なことでした。なかには防げたケガもあったので、心残りというのか……」



新人合同自主トレでの下半身のコンディション不良を発端に、5月末には左足腿裏肉離れで一軍から戦線離脱。さらに復帰後もファームの試合で打球を浴びるなどアクシデントが相次いだ。



東洋大学時代は、ほとんどケガをすることはなかった。なぜハードラックがつづいてしまったのか。



「思うのは、1年間やりつづけることで、今までにないプレッシャーが掛かったんじゃないかと。たくさんの観衆の前で野球をするのは初めてのことでしたし、気持ちが急いてしまった部分もあると思います。無意識に身体が緊張してしまったり、そういうことがつづいたからなのかなと自分では考えています」



慣れぬ環境、そして結果を求められるプロの世界。知らず知らずのうちに心身は削られていく。そのなかでタフに戦っていかなければならないと、身をもって知った1年目だった。





「えっ、マジか!?」突然の一軍抜てき 衝撃の初勝利で見せた実力

[caption id="attachment_302217" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの島田舜也 【写真：産経新聞社】[/caption]











一軍での登板数は少なかったものの、いざその姿がマウンドに表れると、期待せずにはいられない存在感を島田は見せていた。身長185㎝の大きな体躯、150㎞を超えるストレートに加え、変化球はカーブ、フォーク、カットボール、チェンジアップと多彩。エンジンの大きなパワーピッチャーと思いきや、立体的にゾーンを使える器用さを持ち合わせている。



記念すべきプロ初登板は4月29日の中日戦（バンテリンドーム）。意外に早い出番だったが、DeNAとしては期待していた先発陣のコンディション不良や離脱が相次いだため、ルーキーの島田に白羽の矢が立った。



登板の数日前、大原慎司投手コーディネーターから電話をもらった島田は、突然の一軍抜てきに驚きを隠せなかったという。



「リカバリールームにいたとき、寝起きのタイミングで大原さんから連絡をもらって『えっ、マジか!? きた！』って思いましたね。考えていたよりも早く声が掛かって、球団からは『長いスパンで見ていく』と言われていたので、びっくりしたのを覚えています」



プロ初登板は5イニングを投げ、被安打3、失点2とゲームを作り、マウンドを降りている。



「思っていた以上に疲れました。ただ、すごく楽しんで投げることができました」



では、プロとしての実感が湧いたということだろうか？



「いや、そのときはまだですね。次（5月13日）の横浜スタジアムで初勝利を挙げた試合で、ようやく実感できた感じです」



圧巻の本拠地デビュー戦だった。初回から三者連続三振を奪う立ち上がりで、5回にはセ・リーグの新人投手では初となるイマキュレートイニング（三者連続三球三振）を達成した。そして6回には1死満塁のピンチを招くも2者連続三振で切り抜け、6イニング68球、被安打5、無失点、9奪三振という文句なしの内容だった。島田は、プロ初勝利を挙げたあの日を振り返る。



「正直に言えば、もうちょっといけたのかなって。68球でしたからね。ただ、あそこで代えてもらったから勝ちに繋がったかもしれませんし、本当、自分としてはびっくりするぐらい出来がよかったです。もちろん自信に繋がりましたし、3球で追い込むこともできたので、自分のスタイルが確立した感覚はありました」



横浜市戸塚区出身。幼いころから親しんできた横浜スタジアムのお立ち台に上がって見えた風景はどんな感じだったのだろうか。



「もちろん喜びや感動はありましたが、めっちゃライトが眩しかったのを覚えていますし、客席を見られませんでした」



この日、スタンドには家族の姿があった。



「試合後に会って話したんですけど、もうなにを話したのか全然覚えていないんです。ただ、いい姿は見せられたと思います」



そう言うと、島田は人懐っこい笑顔を見せた。



鮮烈な初勝利。島田に対する期待は大きく膨らんだが、好事魔多し、ここから苦しい時間がつづくことになる。





「何で打たれてしまうんだろう」突然の不振…その裏で起きていた異変

[caption id="attachment_302216" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの島田舜也 【写真：産経新聞社】[/caption]











5月20日の広島戦（マツダスタジアム）では4回2/3を2失点で降板し、先発として5回を投げ切ることができなかった。そして同月29日の西武戦（ベルーナドーム）では、4回7失点と炎上してしまう。



「悔しかったですし、何で打たれてしまうんだろうって。例えば、詰まらせているのにコースヒットになってしまう。大学時代は凡打になっていたものが、プロではヒットになってしまう。だから、ボール半個分のコントロールをすごく気にする様になりましたね」



そして前述したように、知らず知らずのうちに身体は悲鳴を上げていた。西武戦の翌日、島田は登録抹消されるのだが、首脳陣から「動きがちょっと変わってきているから、念のため検査してきてくれ」と、伝えられた。



島田自身は自覚症状はなかったが、診断の結果、左足腿裏が肉離れしていることがわかった。おそらく首脳陣やトレーナーは、見た目のフォームの崩れや、データから島田に違和感を持ったのだろう。この早期発見により、大事に至らなかったことは言うまでもない。



だが島田は、様々なアクシデントもあり、4カ月以上ファームで過ごすことになってしまった。ただこの耐える雌伏の時間が、また一歩、投手としての成長を促すことになる。



後編では、故障離脱中に取り組んだウェイトトレーニングによる変化や、復帰登板で得た手応え、来季への思いに迫る。





【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】