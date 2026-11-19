







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、今オフFAとなっていたエバン・フィリップス投手がアトランタ・ブレーブスへ移籍した。チームとしては手痛い流出となるが、既に後釜候補の確保に動いているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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獲得候補に挙がっているのは、アリゾナ・ダイヤモンドバックスからFAになっているジョナサン・ロアイシガ投手。今季はキャリアハイとなる67試合に登板し、7勝3敗10ホールド2セーブ、防御率2.42といった好成績をマークしたリリーフ右腕だ。



同メディアは「ESPNのジェシー・ロジャース記者によると、ドジャースはロアイシガの獲得に関心を示している球団の一つだという。また、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、ドジャースに加えてニューヨーク・メッツ、フィラデルフィア・フィリーズ、トロント・ブルージェイズもロアイシガに関心を寄せているという。ニューヨーク・ヤンキースも獲得に興味を示していたが、現在は別の補強候補に重点を移しているようだ」と言及。



続けて、「フィリップスの退団を受け、ドジャースはブルペンに重要な場面を任せられる右腕をもう一人加える必要がある。32歳の彼は今季、ダイヤモンドバックスでキャリア2番目に優れたシーズンを送った、67イニングを投げて7勝3敗、防御率2.42、ERA+172、FIP2.88、WHIP 1.03、48奪三振、bWAR 1.7を記録。彼はドジャースのブルペンに理想的な右腕であり、フィリップスを上回る戦力となるだろう」と記している。











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