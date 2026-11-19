アストン・ヴィラは18日、ベルギー代表MFアマドゥ・オナナと新契約を締結したことを発表した。

現在25歳のオナナはホッフェンハイムの下部組織出身で、2020年夏に加入したハンブルガーSVでプロデビューを飾り、2021年夏に加入したリールでブレイク。2022年夏にエヴァートンへ完全移籍し、中盤の主力として活躍した後、2024年7月に当時のクラブ記録となる5000万ポンド（約105億円）と見られる移籍金でアストン・ヴィラに加入した。

ここまで公式戦72試合出場で7ゴールを記録しているほか、ベルギー代表としても通算33試合に出場した経歴を持っているオナナは、今年7月に行われたFIFAワールドカップ2026・ラウンド16のアメリカ代表戦中に負傷し、右ひざの前十字じん帯断裂と診断されたことで長期離脱を余儀なくされており、今季はまだアストン・ヴィラでの出場機会はない。

そんなオナナの現行契約は2029年6月30日までとなっていたなか、アストン・ヴィラは同選手と新契約を締結したことを発表。契約期間は明らかになっていないが、スポーツ専門メディア『アスレティック』は、2031年6月30日まで延長されたことを伝えている。

新契約を締結したオナナは『Villa TV』で「スタッフから選手まで、このクラブの全員が初日から温かく迎え入れてくれた。ファンとの間にも特別な絆を感じている。だからこそ、今回契約を更新できたことは、僕にとって非常に大きな意味を持つ」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「（ウナイ・エメリ監督は）非常に重要な存在であり、チームの中心だ。僕たちが今、このような位置に、このような状況にいられるのは、彼のおかげだ。彼はこのクラブで素晴らしい功績を残してきた。4年連続で欧州大会への出場権を獲得し、3年目にはヨーロッパリーグ優勝も成し遂げた。これは本当に特別なことであり、僕たちは皆、彼に感謝しなければならない」

「今回契約を更新したということは、それだけ僕がこの環境を楽しんでいるということだ。これまで本当に素晴らしい時間を過ごせた。コーチ陣のおかげで選手として確実に成長し、より良いプレーヤーになれたと感じている。彼らには感謝しているけど、まだまだやるべきことはたくさんあるよ」

また、今夏には負傷したひざの手術を受けたオナナは「順調に進んでいる。最初は少し大変だった。特に精神面で苦労したけど、今はかなり良い状態だ。自分らしさを取り戻せていると感じていて、それがとても嬉しい」と回復も順調に進んでいることを明かしながら、復帰した際には寄せられた信頼に応えたいと意気込みを語った。

「これほど大きなケガから回復している最中に、クラブが率先して契約延長をしてくれたことは、僕にとって非常に大きな意味を持つ。それは、監督やスタッフ、ダミアン（・ヴィダガニー）、そして経営陣が、僕を信頼し、信じてくれていることの表れだからね」

「この経験を通じて、間違いなく強くなれたし、自分自身についても多くのことを学んだ。時には気持ちが沈んでしまうこともあるけど、そんな時こそ、周囲の人々、このクラブのスタッフのような存在の支えが必要になる。ここまで順調に進んでいることに、心から感謝している」

「（復帰が）待ち遠しくてたまらない。チームメイトとのグータッチが本当に恋しいんだ。またあの瞬間を味わえることを、心から楽しみにしている」